Эксперты рассказали, когда ждать пик COVID-19 в Крыму

Пик заболеваемости респираторными инфекциями в Крыму фиксируется во второй половине января, он плавно переходит и продолжается в течение февраля Фото: Архив "КП"

Пик распространения коронавируса эксперты прогнозируют на середину зимы, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По информации главного санврача Крыма, это первый эпидемический сезон, когда заболеваемость COVID-19 совпадает с началом эпидемического сезона гриппа и ОРВИ.

- Как правило, пик заболеваемости респираторными инфекциями в Крыму фиксируется во второй половине января, он плавно переходит и продолжается в течение февраля. Поэтому можно предположить и спрогнозировать, что пик заболеваемости этой сочетанной патологией будет приходится на январь-февраль, - отметила Пеньковская.

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