Тучи будут ходить над Крымом до четверга

В юлижайшие три дня в Крыму облачно и дождливо Фото: Анна КИРИЕНКО

До четверга погоду в Крыму будет определять циклон. В ближайшие три дня сохранится дождливая погода, местами пройдут сильные ливни.

Ветер с западного направления с порывами до 15-20 м/с перейдет на северо-восточное и утихнет до 7-12 м/с. В ночные и утренние часы в низинах туманы.

Ночная температура воздуха опуститься до +3 ...+8 градусов, днем от +10 до +15 градусов, сообщает КИА со ссылкой на Крымский гидрометцентр.

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