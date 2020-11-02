Отопление в домах крымчан должны включить 3 ноября

Отопление в домах должны включить 3 ноября

Отопление в жилом секторе должны включить 3 ноября. Об этом сегодня сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- В полном объеме завтра доложите, что отопление везде включено, - подчеркнул он. - Завтра до конца дня вся работа должна быть завершена.

По информации МинЖКХ к настоящему моменту работают 700 котелен из 960. В администрацию Симферополя поступило 147 жалоб на отсутствие тепла в домах. Причина — воздушные пробки в системах отопления, которые должны устранить управляющие компании.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52