За сутки в Крыму зарегистрирован 161 случай COVID-19

На территории республики на новую коронавирусную инфекцию обследовано 5625 человек Фото: Архив "КП"

В Республике Крым за истекшие сутки зарегистрировано 161новый случай коронавирусной инфекции, причем 52 заболевших переносят болезнь бессимптомно.

- Из общего количества заболевших 113 выявлены при обращении за медицинской помощью, 45 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из Украины, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов также отметил, что на территории республики на новую коронавирусную инфекцию обследовано 5625 человек.

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