В Крыму за сутки скончался один человек с коронавирусом

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 9816 человек с начала пандемии Фото: Архив "КП"

В Крыму за минувшие сутки коронавирус унес жизнь еще одного пациента, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Таким образом, общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 142.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 9816 человек с начала пандемии, за последние сутки COVID-19 заболело 161 человек. Выздоровевших за весь период - 5469 человек, из них 27 за последние сутки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52