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Подачу воды по графику в Симферополь и пригород могут продлить до декабря 2021 года

Если дождей не будет совсем
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Графики водоподачи могут продлить до декабря 2021 года

Графики водоподачи могут продлить до декабря 2021 года

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Графики водоснабжения Симферополя и пригорода останутся в силе до декабря 2021 года, если засуха и маловодие в Крыму продолжится. Об этом сегодня сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Пока что до декабря 2021 года планируем выйти из всех графиков, - уточнил он. - Это в самом худшем варианте, если ни одной капли воды не будет.

Дополнительных источников вокруг Симферополя нет, и вся надежда на бурение скважин и ремонт Межгорного водохранилища, куда будет направляться часть стока реки Салгир.

Напомним, ограничения подачи воды начались с 24 августа из-за низких запасов в Симферопольском водохранилище.

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