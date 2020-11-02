Хуснуллин: «Дожди дадут дополнительную воду в крымские водохранилища». Фото: Марат Хуснуллин / Instagram

Дождливая погода в Крыму – это хорошо, считает вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

- Туристы, наверное, не рады, но для нас это хорошо: появится дополнительная вода в водохранилищах, - подчеркнул он в своем Instagram.

Мнение Хуснуллина поддержал и глава Крыма Сергей Аксенов. Он также добавил, что на пополнение водохранилищ региона могут повлиять и небольшие дожди, и даже туманы.

- Погода, так или иначе, влияет, даже туманы плюс дают. Даже дожди, прошедшие в выходные, - подчеркнул глава во время совещания по вопросам водоснабжения Крыма.

Напомним, в Симферополь с проверкой 31 октября приехал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, он встретился с местными жителями и обсудил насущные вопросы. Помимо этого, он присутствовал на совещаниях по вопросам водоснабжения региона, а также проехался по объектам строительства.

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