Долгожданные дожди принесли в Чернореченское водохранилище 150 тысяч кубометров воды. Фото: Михаил ПАТЛИС

Прошедшие в выходные дни дожди пополнили запасы Чернореченского водохранилища. Так, на данный момент в нем 14,933 миллиона кубометров воды.

- Мы понимали, что приход будет, осадки рано или поздно начнутся. Если вся наша стратегия по экономию воды и получению дополнительных источников сработает, то мы к следующей весне сможем выйти из дефицита и не остаться без воды, - подчеркнул губернатор города Михаил Развожаев во время аппаратного совещания правительства.

За последние трое суток водохранилища пополнились 145 тысячами кубометров. 80 тысяч из них – только за последние двадцать четыре часа.

Напомним, поскольку в Крыму вопрос водоснабжения стоит ребром, российские власти разработали план, реализация которого даст региону свыше 300 тысяч кубометров воды в сутки. Из них около 209 тысяч кубометров пойдет на обеспечение водой Крыма, а остальное – почти 110 тысяч – направят в Севастополь.

За 4 года - с 2020 по 2024 года – планируется реализовать 14 проектов, среди которых есть срочные, среднесрочные и долгосрочные мероприятия.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50