В Симферополе и Севастополе 3 ноября частично отключат электричество

Электричества не будет несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 ноября в некоторых районах Симферополя и Севастополя исчезнет свет, потому что энергетики будут приводить в порядок электросети

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

ул. Севастопольская, 31;

ул. Заводская, 4-20(чет); 3(нечет);

ул. Севастопольская, 58/2,58-60(чет);

ул. Эстонская, 2/58-20(чет); 7-15(нечет);

ул. Лихого, 2-10(чет);

ул. Саковича, 4-18(чет); 1-25(нечет);

ул. Дарвина, 12а-28(чет); 21-33(нечет);

ул. Долетова, 36-62(чет); 37-63/12(нечет);

ул. Нестерова, 28(чет); 5-19(нечет);

ул. Тарабукина, 34(чет);

ул. Цветочная, 28-34(чет); 7-11(нечет);

ул. Бабушкина, 2-30/61(чет); 1-29/94(нечет);

ул. Киевская, 7(нечет);

ул. Ладыгина, 2-20(чет); 1-17(нечет);

ул. Мате Залки, 1/3-5/11,17а(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 08:00 до 17:00

ул. Усадебная 1,9,31,39-43(нечет);

ул. Жасминная 15;

ул. Соловьева 4;

ул. Хрусталева 6

с 8.00 до 16:00

пос. Камышлы (ВИРА)

ул. Орта-Мале, 25, 47;

ТСН «Помолог» уч 51.

с 10:00 до 13:00

ул. Матвея Воронина, 2, 6-8, 12-14, 3;

ул. Надеждинцев, 20

с 11:00 до 13:00

поселок Любимовка: пер Пушкарский, 2-Б, 4/1, 6-18, 26, 1-17; пер Данковский, 8-а, 4-12; туп. Короткий, 2-14, 9-А, 1-9; ул. Федоровская, 8-А, 14; ул. Южногородская, 2-30, 17-а, 9-17, 31; пер. Южногородской, 2-10, 5-А

с 09:00 до 17:00

ул. Ленина, 40;

ул. Луначарского, 29-31, 35;

ул. Льва Толстого, 16-А;

ул. Кулакова, 68-82, 86;

ул. Терещенко, 16, 18;

ул. Алексакиса, 4;

ул. Советская, 40, 49-55;

пер. Кирпичный, 2-8;

пр. Матросский, 30-А;

туп. Подгорный, 2-6;

ул. Кирпичная, 4-6, 16-44, 7-53;

ул. Ломоносова, 14;

ул. Нефедова, 34-74, 9-39;

ул. Партизанская, 13-25

про. Каспийский, 3-27, 31-35;

ул. Кавказская, 16, 15, 17, 19;

ул. Каспийская, 54-72, 78-92, 65, 73-91;

ул. Мирная, 8, 3-5;

ул. Станюковича, 46, 48, 49/1

село Орлиное: ул. Мазурца, 1-21; ул. Родниковская, 2-А, 2, 1-А, 3; ул Макарова, 20-а, 2-18

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