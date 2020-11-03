Погода в Крыму на 3 ноября: дождь, ветер и тепло до +15

На полуостров пришла поздняя осень.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
3 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем дождь. Ветер днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха днем до +15°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, днем временами сильные. Ветер восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.
В Керчи переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер днем восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.
Температура воды в Черном море +17… 20°.
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