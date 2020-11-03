Погода в Крыму на 3 ноября: дождь, ветер и тепло до +15

На полуостров пришла поздняя осень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем дождь. Ветер днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха днем до +15°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, днем временами сильные. Ветер восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

В Керчи переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер днем восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

Температура воды в Черном море +17… 20°.

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