В Советском районе пьяный мотоциклист покалечил сотрудницу ГИБДД. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Советском районе пьяный мотоциклист напал на сотрудницу Госавтоинспекции. Приблизившуюся девушку водитель схватил за руки и начал их выворачивать.

- В результате применения силы сотруднице полиции были причинены телесные повреждения, вследствие чего в медучреждении ей установлен диагноз «ушиб и растяжение связок правого плечевого сустава и правой кисти», - сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Нападавшего задержал напарник сотрудницы. В пресс-службе ведомства добавили, что мотоцикл остановили, поскольку он был без государственных номеров, а водитель ехал без шлема. Во время общения с сотрудниками ГАИ мужчина вел себя агрессивно и неадекватно, а законные требования игнорировал.

За нападение на представителя власти против мотоциклиста могут возбудить уголовное дело. Максимальная санкция, предусмотренная статьей, - до 5 лет лишения свободы.

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