С 1 ноября в общественном транспорте Крыма можно ездить со скидкой в 10 рублей

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С 1 ноября крымчане смогут ездить в общественном транспорте со скидкой в 10 рублей. Акция будет действовать до 31 декабря текущего года. Для того, чтобы получить скидку, нужно установить на смартфон приложение Mir Pay, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.

Скидку в 10 рублей можно получить только в общественном транспорте перевозчиков Крыма и Севастополя, которые присоединились к безналичной системе оплаты проезда. Для оплаты нужно активировать экран смартфона с приложением и поднести к валидатору.

Таким образом, сумма одной поездки составит не 17 рублей, а 7. Деньги за поездку будут списаны с той карты, которую назначили «по умолчанию», если у пассажира есть несколько карт «Мир».

С августа текущего года по банковским картам в транспорте рассчитались больше двух миллионов пассажиров.

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