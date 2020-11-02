В Крыму льготникам продлили право ездить по удостоверению до конца года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму до 1 января 2021 года продлили право льготников ездить по удостоверению в общественном транспорте.

- Таким образом, в период с 1 сентября по 1 января 2021 года крымчане смогут воспользоваться правом на льготный проезд не только при помощи банковской карты, но и на основании удостоверения о праве на меры социальной поддержки, - цитирует Министерство транспорта РК Крымская газета.

На официальном сайте ведомства можно ознакомиться с подробной информацией о том, как льготникам получить возможность «расплачиваться» за проезд банковской картой.

Напомним, переход завершат к 1 сентября, однако крымские власти его продлили до 1 ноября.

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