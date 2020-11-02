В Крыму почти 170 врачей заболели коронавирусом

Для пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса в 14 учреждениях развернуты 1929 коек Фото: Архив "КП"

Для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в Крыму задействовано порядка 584 врачей. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Минздрава, при этом около 170 заболели COVID-19.

- По данным Федерального регистра лиц, больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего в Республике Крым заболели 168 врачей, трое умерли, – отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что для пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса в 14 учреждениях развернуты 1929 коек. Работают в этих учреждениях 584 врача, а в ближайшее время планируется добавить еще 100 мест для пациентов в трех больницах.

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