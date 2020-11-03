Глава Крыма озвучил приблизительную цену кубометра опресненной воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал приблизительную цену кубометра опресненной воды. По его словам, примерная стоимость будет варьироваться от 40 до 70 рублей. Сейчас за кубометр воды жители региона платят 31 рубль.

- В прошлые годы, как заявляли специалисты, стоимость кубометра опресненной воды была около 100 рублей. По последним данным, вода будет стоить от 40 до 68 рублей за кубометр. Недалеко мы уходим от той стоимости, которая сейчас, - уточнил глава Крыма в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом, по словам Аксенова, на установку одной опреснительной станции потребуется 1-2,5 миллиарда рублей. Он также добавил, что еще не до конца понятно, как установка будет влиять на экологию.

Напомним, на совещании с президентом России зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что вопрос строительства в Крыму двух установок по опреснению морской воды еще остается открытым. Окончательное решение примут только после анализа экономической и социальной эффективности этого мероприятия.

На тот момент специалисты уже подсчитали и озвучили стоимость опресненной воды. Цена за кубический метр составила 32,5 рубля.

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