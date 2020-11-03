В Раздольненском районе бухгалтер украла больше 4 миллионов рублей. Фото: Архив "КП"

Бухгалтеру из Раздольненского района грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах. Женщина за два года работы украла из бюджета учреждения больше 4 миллионов рублей.

Через специальную систему «iBank 2» обвиняемая ежемесячно отправляла в операционный офис банка зарплатные ведомости с ложными данными. Так, сумму своей заработной платы она значительно завышала.

Действуя таким образом на протяжении двух лет, бухгалтер украла из бюджета учреждения больше 4 миллионов рублей. На данный момент уголовное дело закрыто, материалы отправлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемой может грозить до 10 лет лишения свободы.

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