Власти Крыма не планируют ограничивать въезд туристов из-за COVID-19.
Фото: Никита ПОЛЬКО
Крымские власти не планируют вводить ограничения на въезд туристов из-за роста количества случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
- Сегодня движение между субъектами осуществляется в штатном режиме, поэтому вводить никаких ограничений для туристов не будем, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
Он также добавил, что соблюдение мер профилактики коронавируса, оглашенных Роспотребнадзором, обязательно для всех.
Напомним, в Крыму с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболело 9816 человек. Успешно побороли болезнь за этот период 5469 человек, умерло за это же время – 142 COVID-положительных пациента.
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