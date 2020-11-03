Власти Крыма не планируют ограничивать въезд туристов из-за COVID-19. Фото: Никита ПОЛЬКО

Крымские власти не планируют вводить ограничения на въезд туристов из-за роста количества случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

- Сегодня движение между субъектами осуществляется в штатном режиме, поэтому вводить никаких ограничений для туристов не будем, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Он также добавил, что соблюдение мер профилактики коронавируса, оглашенных Роспотребнадзором, обязательно для всех.

Напомним, в Крыму с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболело 9816 человек. Успешно побороли болезнь за этот период 5469 человек, умерло за это же время – 142 COVID-положительных пациента.

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