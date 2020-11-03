В Крыму за неделю в ДТП погибло 5 человек. Фото: Архив "КП"

Сотрудники крымского МЧС за минувшую неделю спасли 26 человек, из которых 22 стали участниками ДТП.

Спасателей 17 раз привлекали к ликвидации последствий аварий за семь дней. Благодаря оперативным действиям удалось спасти 22 человека. Пятеро же погибло из-за полученных травм, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу МЧС по РК.

За минувшую неделю пожарники потушили 42 пожара, из которых 26 – возгорание сухой растительности и мусора. Помимо этого, за этот же период ликвидирован один лесной пожар.

Также за минувшую неделю в горно-лесной местности развернулась две поисково-спасательных операции, во время которой спасли 4 человек.

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