В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 139 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки зарегистрировали 139 новых случаев заражения COVID-19, в 67 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

За медпомощью к врачу, почувствовав неладное, обратилось 69 человек. Еще 70 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными людьми.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1329 человек, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях.

С начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму болезнь успешно побороли 5657 человек. При этом за этот же период скончалось 142 COVID-положительных пациента.

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