В Крыму за сутки скончалось 6 пациентов с коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки скончалось 6 пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, число умерших COVID-положительных пациентов достигло 148 человек.

Напомним, в Крыму за сутки выявили 139 новых случаев заражения COVID-19. В 67 из них болезнь развивалась бессимптомно.

За медпомощью к врачу, почувствовав неладное, обратилось 69 человек. Еще 70 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными людьми.

За сутки в крымских лабораториях обследовали 1329 человек на COVID-19.

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