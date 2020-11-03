В Крым приехало больше 400 новых автобусов. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Для решения вопроса дефицита общественного транспорта в Крым поступило больше 400 новых автобусов.

- Первый транспорт уже сегодня выходит на маршруты Симферополя, - сообщил на своей странице в ВКонтакте глава Крыма Сергей Аксенов.

Автобусы закупали на средства, выделенные правительством Москвы по поручению президента России Владимира Путина.

Глава Крыма Сергей Аксенов лично проконтролировал выход новых автобусов на маршруты Симферополя.

- Безусловно, перед нами стоит важная задача – соблюсти баланс во взаимоотношениях между государством и частными перевозчиками, - подытожил Аксенов.

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