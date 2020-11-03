Ремонт дороги Нижнегорский – Белогорск завершили раньше срока

Ремонт дороги Нижнегорский – Белогорск завершили на месяц раньше. Фото: Григорий Назаров / Facebook

Реконструкцию 40-километровой дороги Нижнегорский – Белогорск рабочие компании «ВАД» закончили раньше срока. По словам пресс-секретаря организации Григория Назарова, участок автотрассы активно используют жители 15 близлежащих сел.

- Это дорога регионального значения, которая была отремонтирована от примыкания к трассе Джанкой – Феодосия за поселком Нижнегорский до подъезда к селу Вишенное Белогорского района, - добавил Назаров.

Во время ремонта трассу расширили на полметра с каждой стороны, также рабочие заменили основание и уложили выравнивающий и верхний слой асфальтобетона. Помимо этого, на дорожное полотно нанесли термопластиковую разметку с повышенной светоотражающей способностью и износостойкостью.

- Вдоль дороги установили более 1200 погонных метров бортового камня, в районе остановок общественного транспорта и парковочных карманов устроили 1880 кв. метров тротуаров, - добавил пресс-секретарь компании.

Крайний срок сдачи объекта в эксплуатацию был назначен на 1 декабря 2020 года, ремонт участка начался в июле. Дорожники работали сутками напролет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50