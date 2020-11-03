Симферопольский мусоросортировочный завод запустят через неделю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Симферопольский завод по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов, расположенный на улице Жени Дерюгиной, запустят через неделю. Туда будут свозить мусор со всех предприятий крымской столицы, и в день будет утилизироваться 400 тонн мусора. А в год – 150 тысяч тонн.

Завод стоял без дела больше года – открыть его, по словам генерального директора Максима Копейкина, не позволяло неподготовленное информационное поле, а также беспокойство местных жителей насчет работы завода.

- Ситуация такая, люди обычно боятся того чего не знают, - подчеркнул Копейкин, слова которого приводит Крым 24.

Он добавил, что все необходимые проверки и экспертизы предприятие прошло, а весной этого года даже был пробный запуск, который показал и доказал, что никакого запаха и шума нет и не будет.

- Все показатели по воздуху и по мусору на 30-70% ниже, чем предельно допустимые. Воздух реально чистый и это могли заметить все жители и те, кто проезжал мимо, - подытожил гендиректор мусоросортировачного завода.

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