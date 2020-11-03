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Почти 4 тысячи жителей Симферополя останутся на два дня без газа

Газ перекроют в связи с переустройством наружных сетей газораспределения
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Почти 4 тысячи жителей Симферополя останутся на два дня без газа.

Почти 4 тысячи жителей Симферополя останутся на два дня без газа.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Часть Симферополя останется на два дня без газа из-за переустройства наружных сетей газораспределения в микрорайонах Фонтаны – Новониколаевский.

Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымгазсети», наружные сети газоснабжения переустраивают из-за строительства дороги в ранее названных микрорайонах Симферополя. С подробным списком улиц и населенных пунктов, жители которых останутся без газа, можно ознакомиться по ссылке.

В пресс-службе предприятия уточнили, что газ запустят только при условии стопроцентного доступа работников.

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