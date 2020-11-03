Вододефицит в Крыму может отпугнуть туристов

Спрос на отдых на полуострове может вырасти примерно на 15 процентов от прошлого года Фото: Архив "КП"

Крымских туристов могут отпугнуть проблемы с водой на полуострове, считает исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее мнению, этот вопрос может потревожить отдыхающих, которые планируют приехать в Крым зимой, ведь если они столкнутся с дискомфортом в этой части, это может привести к оттоку в следующем сезоне.

- Жалоб по итогам летнего сезона не было в этом году, но это та проблема, которую надо решить, чтобы зимний сезон состоялся и был успешным, - цитирует Ломидзе «Интерфакс».

Также эксперт отметила, что зимой спрос на отдых на полуострове может вырасти примерно на 15 процентов от прошлого года. Это связано с акцией кэшбека, которая хорошо влияет на решения людей и на продажи.

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