В Крыму на мальчика упали металлические качели

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В Красногвардейском районе на ребенка упали металлические качели. 10-летний мальчик получил несколько переломов, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

По данным следователей, мальчик находился на территории школы в селе Карповка, и на него упали качели.

- Ребенок получил несколько переломов, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью, - уточнили в пресс-службе.

В результате было возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей руководства школы. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают ответственных за обслуживание объектов на территории школы.

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