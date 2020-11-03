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Общество

Владимир Константинов выступит на радио «Комсомольская правда»

Спикер крымского парламента ответит на вопросы читателей «Комсомолки»
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
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Владимир Константинов выступит на радио КП в 17.03 по Москве 4 ноября.

Владимир Константинов выступит на радио КП в 17.03 по Москве 4 ноября.

4 ноября, в День народного единства, председатель Государственного совета РК Владимир Константинов даст ответы на вопросы, волнующие всех жителей Крыма.

Где нам брать новых врачей во время пандемии? Стоит ли рассчитывать на возобновление подачи воды из Украины? Действительно ли жилая застройка симферопольского аэродрома «Заводское» необходима столице полуострова? На что будет ориентирован бюджет региона в 2021-м году?

На эти и другие вопросы глава республиканского парламента ответит в эфире радио «Комсомольская правда» в 17.03 по Москве.

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