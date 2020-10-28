В Крыму покупателям пытаются навязать прошлогоднюю хамсу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Керчи сезон по вылову хамсы еще не начался, однако стихийные торговцы уже пытаются наживаться на этом лакомстве: покупателям пытаются навязать прошлогоднюю рыбу. При этом ожидать свежей хамсы на крымских прилавках в этом году не стоит, сообщает ForPost.

В социальных сетях набирает популярность ролик подготовки замороженной хамсы к продаже.

- Солит замороженную хамсу в морской воде чистейшими руками. А после на рынке: «Свежая, рыбацкого посола, только с корабля», - возмущается автор ролика.

И стоимость такой рыбки варьируется в пределах 150-200 рублей за килограмм, хотя оптом товар продавцы приобретают по 60 рублей за тот же вес. В управлении муниципального контроля Керчи уточняется, что каждый день в Керчи выявляют по 5-6 таких продавцов. Ни сопроводительной документации на товар, ни санитарных книжек у дельцов нет.

Замначальника городского муниципального контроля Константин Щербина советует покупать рыбку только в магазинах и на рынках, а стихийщиков обходить стороной. Чтобы понять, свежая ли рыба на прилавке или прошлогодняя, стоит обратить внимание на цвет рассола: чересчур темный оттенок указывает на то, что товар, скорее всего, подвергался заморозке.

- У такой рыбы будет более темное мясо, соответственно и тузлук, в котором она засолена, темного цвета, а у свежей — более розовый цвет, - отмечает Щербина.

В разгар же путины прилавки рынков Крыма вряд ли будут ломиться от свежевыловленной хамсы.

- В этом году со свежей хамсой будут проблемы, так как сейчас ее вылавливает только один колхоз. Кроме того, море еще теплое. Но даже если рыбаки выйдут ее ловить, то они сразу будут продавать хамсу малосоленой, поэтому цена на нее будет сумасшедшей, - подчеркнул депутат Керченского городского Совета Константин Ерманов.

Большие корабли выйдут в море ближе к декабрю, но эту хамсу, скорее всего, не будут продавать – она нужна будет для консервации.

- Ловят рыбу и с той стороны пролива, но кубанцы тоже очень любят хамсу, так что в этом году ожидается дефицит сезонного лакомства и, следовательно, сумасшедшая цена на него, - подытожил Ерманов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50