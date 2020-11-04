Погода в Крыму на 4 ноября: дождливо и тепло до +17

День пройдет спокойно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 ноября на Крымском полуострове, как обещают синоптики, пройдет без природных катаклизмов.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер днем северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем до +17°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

В Керчи переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

Вода в Черном море +16°… 20°.

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