В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 202 человек

В Крыму действует масочный режим. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Республике Крым за прошедшие сутки зарегистрировали 202 новых случаев заражения COVID-19, в 42 из которых болезнь проходила без каких-либо симптомов.

- Из общего количества заболевших 124 выявлены при обращении за медицинской помощью, 78 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - такой пост появился в соцсетях на странице руководителя региона Сергея Аксенова.

В сообщении отмечено, что за истекшие сутки на ковид прошли обследование 4162 человека. За все время пандемии выздоровело 5881 мужчин и женщин.

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