В Крыму для пациентов с COVID-19 и пневмонией развернуто 2185 коек

Александр Остапенко. Фото: пресс-служба Минздрав РК

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко решил подвести итоги работы за месяц с момента своего назначения на высокую и ответственную должность. Он сообщил, что за это время в учреждениях здравоохранения появилось 529 дополнительных коек. В общей сложности в регионе для пациентов с COVID-19 и пневмонией развернуто 2185 больничных коек, из которых 785 с кислородом, 184 с аппаратами искусственной вентиляции легких. На лечении находятся 4247 человек, из которых амбулаторно проходят лечение 2351, то есть 55 процентов.

- Из продолжающих лечение 66 пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. На ИВЛ - 27 пациентов, что составляет 0,6 процента, - отметил высокопоставленный чиновник.

В среднем за сутки госпитализируется 100 -120 человек. При этом количество свободного коечного фонда составляет 120-180 единиц.

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