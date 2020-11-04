В Крыму 66 заболевших COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Врачи делают все возможное, чтобы спасти человеческие жизни. Фото: архив "КП"

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко, подводя итоги первого месяца своей работы, рассказал, из продолжающих лечение 66 заболевших пневмонией и ковидом находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти человеческие жизни.

- Всего на ИВЛ 27 пациентов, что составляет 0,6 процента, - отметил высокопоставленный чиновник.

Александр Остапенко так же озвучил, что в Республике Крым от опасной инфекции лечатся 4247 пациентов, из них амбулаторно - 2351 человек, что составляет 55,4 процентов.

За минувшие сутки в регионе выявлено 202 новых случаев заболевания коронавирусом.

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