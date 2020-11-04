В Симферополе и Севастополе 5 ноября частично отключат электричество

Электричество пропадет на несколько часов Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики начнут приводить в порядок электросети.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Аблякима Гъафарова, 34-68 (чет), 33-59 (нечет);

ул. Закира Мустафаева, 41-75;

ул. Умера Адаманова, 42-78 (чет), 41-75 (нечет);

ул. Бекира Умерова, 32-60 (чет), 41-73 (нечет);

ул. Исмаила Булатова, 26-66 (чет), 33-43 (нечет);

ул. Эсмы Улановой, 1-39;

ул. Лютфие Софу, 1-29 (нечет)

ул. АметХан-Султан, 64/17-88(чет), 65-83(нечет);

ул. Хатыра, 60/13-74/21(чет);

ул. Дивлет-Гирея, 78-128(чет), 81-137(нечет);

ул. Озенбаш, 74-128(чет), 67-119(нечет);

ул. Умют, 54-62(чет);

ул. Фенерли, 80-126(чет), 75-127(нечет);

ул. Высотная, 38/3-62(чет), 37/7-61/6(нечет);

ул. Тарабукина, 26-60(чет), 19-39(нечет);

ул. Цветочная, 4/36-8,28-34(чет), 1-11,3/36(нечет);

ул. Дарвина, 12а-28(чет), 21-33(нечет);

ул. Долетова, 36-62(чет), 37-63/12(нечет);

ул. Нестерова, 28, 5-19(нечет);

ул. Гончарова, 24-35(чет);

ул. Ломоносова, 48/2-72(чет), 35/24-69(нечет);

ул. Беспалова, 43а;

ул. Пирогова, 5, 7

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Новороссийская, 1, 3, 14, 16;

ул. Одесская, 4, 6, 11-17;

ул. Партизанская, 1-7;

ул. Кулакова, 1, 5;

ул. Батумская, 34, 36, 1-7, 7-А;

ул. Генерала Петрова, 20-28, 1, 5, 23-25;

ул. Демидова, 32-36;

ул. Ломоносова, 2-34, 1-15, 19-25;

ул. Щербака, 18-22, 30-36, 7, 9;

ул. Керченская, 4-А, 4-18, 24, 28-30, 3-17;

ул. Большая Морская, 38, 40;

ул. Суворова, 35; ул. Алексакиса, 9;

ул. Авдеева, 46;

ул. Ивана Голубца, 43, 45, 47;

ул. Харьковская, 31;

ул. Ковпака, 68;

ул. Николая Музыки, 78-А;

пр. Генерала Острякова, 172

про. Каспийский, 3-27, 31-35;

ул. Кавказская, 16, 15, 17, 19;

ул. Каспийская, 54-72, 78-92, 65, 73-91;

ул. Мирная, 8, 3-5;

ул. Станюковича, 46, 48, 49/1

с 11.00 до 19.00

ул. Бориса Михайлова, 2, 2/2;

ул. Героев Сталинграда, 24-А, 26, 28, 32, 28-А;

ул. Маршала Блюхера, 20-24, 20-А, 46

с 8.00 до 17.00

село Орлиное: ул. Грушевая 2-22(чет), 1-21(нечет), ул. Комсомольская 2-14(чет), 1-15 (нечет), ул. Макарова 20-30(чет), 1-29(нечет), ул. Переселенческая 16-А,24-А,2-36(чет), 1-А,9-А, 17-А,1-17(нечет),23, ул. Цветочная 18-24(чет),28, 41-А,41-Б,29-31(нечет),35,41, пер. Солнечный 4, 1, ул. Полевая 2,28-36(чет), 1,5-Б,5-В,5-Г,5-И

село Павловка: ул. Родниковская 2-А/1, 5

ул. Соловьева 12 (ООО «Торгинвест», ТЦ «Соловьи», «Фирма Дорода», ДЦ «Новые Соловьи», ТЦ «Мир»)

Максимова дача: СТ «Труженик», СТ «Родник», ТСН «Дачный», ТСН СНТ «Надежда»

ул. Кавалерийская 24-26(чет), 17-11(нечет);

бул. Английский 28-38(чет), 29-39(нечет);

ул. Баркасная 6,10-12(чет), 1-3(нечет),7-9(нечет),13;

бул. Декоративный 1-11(нечет);

ул. Парусная 8,12,16;

ул. Синютина 10-18(чет), 9-15(нечет);

ул. Уланская 2-6(чет), 3-5(нечет);

ул. Связистов 32,36,40, 25,31-41(нечет);

ул. Матэ Залка 2-А,6-А,2,6,12;

про. Мачтовый 12, 3;

ул. Артдивизионная 4-8 (ЖСК «Домовладелец»);

ул. Лукомская 3-Б, пер.5-й Хомутов 4-6(чет), 11,15;

ул. Арефьева 2-А,6-А,10-А,4,8-12(чет), 1,7-11(нечет);

ул. Тимма 42-А,42-В,2-8 (чет),14-26(чет),34,44,48, 3-7,15,21-27(нечет),33;

ул. Мельникова 6-А,6-Б,8-А,24-а,2-4(чет),8-12(чет),18,26-30(чет),36,40, 7-А,1-9(нечет),13-15(нечет),21;

ул. Урусова 18,28, 15-А,17-А,23-29(нечет),37-41(нечет),47,57-59(нечет);

ул. Абазы 4-а,2-6(чет), 6-А, 14-16(чет), 26,52, 37;

ул. Верещагина 74-76(чет);

пер. Арефьева 6-12(чет), 3-5(нечет),13-23(нечет),27;

ул. Екатерининская;

ул. Урусова 2,6 (гр. Ионов В.В.);

ул. Остен-Сакена 12-14(чет),20-22(чет),32,36-38(чет),46-48(чет),56, 23,31,35-37 (нечет), 47,51-53(нечет),59;

ул. Апошанского 16,30-32(чет),38-44(чет), 1-13(нечет),17,21,25,31,35-37(нечет),43-45(нечет);

ул. Ковалевского 2-8(чет),18,22, 1-9(нечет),23-29(нечет);

ул. Верещагина 72, 13-23(нечет),27-33(нечет),43-47(нечет),55-57(нечет);

ул. Бисти 4, 5, ул. Гарина-Михайловского 5.

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