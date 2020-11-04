В Крыму за время пандемии коронавируса зарегистрировали свыше 10 300 заболевших

Медики делают все возможное, чтобы вылечить заболевших коронавирусом. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Несмотря на все усилия в Крыму не удается приостановить рост количества заболевших COVID-19.

По информации Министерства здравоохранения Республики Крым за весь период пандемии в регионе опасной инфекцией заразились 10359 человек, из них 202 за минувшие сутки.

Александр Остапенко, возглавляющий крымский Минздрав, отметил, что в среднем за одни сутки госпитализируется 100-120 человек. В настоящее время в крымских больницах лечение проходят 4247 пациентов, из которых 66 находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. К к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 27 тяжелобольных.

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