В Крыму дожди незначительно пополнили водохранилища и реки

Симферопольское водохранилище обмелело. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Осень выдалась теплой и сухой, что сказалось на полноводности местных водоемов.

- Средняя температура воздуха по Республике Крыма была на 5,5 градусов выше нормы, - сообщили в Крымском гидрометцентре. - Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу ноября 2020 года на 70.066 млн. куб. м меньше, чем к началу ноября 2019 года.

Пересохли верховья рек Альма, Черная выше водохранилищ Партизанское и Чернореченское. Нет воды в низовьях рек Кача и Бельбек, а также в бассейнах большинства селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии. Пострадала от засухи река Су-Индол у села Тополевка, Кача у села Суворово и другие реки.

Дожди, прошедшие в последние дни октября, мало изменили ситуацию: в низовье реки Кача у села Суворово произошло возобновление незначительного стока. Уровни воды в некоторых реках повышался на 3-34 сантиметра, а в селевых бассейнах рек Таракташ, Ай-Серез, Ускут, Чобан-Кале, Шелен до 50 сантиметров.

В октябре приток воды в водохранилища был малозначительным: Белогорское, 0, 587 млн.куб.м.; Симферопольское, 0,347 млн. куб. м; Счастливое, 0,112 млн.куб.м.

В Чернореченское и Партизанское водохранилища дождевая вода вообще не пришла.

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