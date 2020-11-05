Погода в Крыму на 5 ноября: дождливо и тепло до +17

Осень стала полноправной хозяйкой на полуострове. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 ноября на Крымском полуострове, как обещают синоптики, не будет никаких сюрпризов от матушки-природы.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер северо-восточный до 16 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 16 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха до +14°.

Вода в Черном море +17°…19°.

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