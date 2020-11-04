В трех регионах Крыма нестабильная ситуация по заболеваемости COVID-19

В Алуште уровень заболеваемости ковидом достаточно высок. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщили, что общими усилиями удалось взять под контроль уровень заболеваемости ковидом во всех муниципалитетах республики. Но Нижнегорский район и два города Южного берега Крыма - Алушта и Ялта, к сожалению, получили «черную метку».

- Во всех регионах, за исключением Ялты, Алушты и Нижнегорского района, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией несколько стабилизировалось, значительного роста не наблюдается, - отметила руководитель ведомства Наталья Пеньковская.

Она считает, что несмотря на то, что наметилась позитивная тенденция, необходимо соблюдать все нужные меры профилактики. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю отметила, что жители и гости полуострова стали более строже соблюдать масочный режим.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 202 новых случаев заболевания коронавирусом, причем у 42 пациентов хворь проходила без каких-ли симптомов.

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