В Крыму снова отменили церемонии торжественного бракосочетания

Фото: Архив "КП"
В Крыму из-за пандемии коронавируса снова отменили торжественную регистрацию браков. Как сообщили в пресс-службе министерства юстиции РК, находиться на росписи могут только жених и невеста.
Молодожены могут перенести бракосочетание на более поздний срок или же расписаться вдвоем.
Кроме того, прекращены выездные церемонии регистрации брака и церемония имянаречения в торжественной обстановке.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50