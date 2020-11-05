В Крыму снова отменили церемонии торжественного бракосочетания

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В Крыму из-за пандемии коронавируса снова отменили торжественную регистрацию браков. Как сообщили в пресс-службе министерства юстиции РК, находиться на росписи могут только жених и невеста.

Молодожены могут перенести бракосочетание на более поздний срок или же расписаться вдвоем.

Кроме того, прекращены выездные церемонии регистрации брака и церемония имянаречения в торжественной обстановке.

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