В Симферополе открыли новую лабораторию для тестирования на коронавирус

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Новая лаборатория для проведения тестов на коронавирус начала работать на базе седьмой горбольницы Симферополя. Об этом сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, в лаборатории будут проводить тестирование будут проводить методом ПЦР. За смену можно будет проводить 270 исследований.

- Объем тестирования на коронавирус составляет 275 тестов на 100 тысяч населения в сутки. Этот довольно высокий показатель позволяет нам выявлять случаи заболевания как с симптомами, так и бессимптомные на ранних стадиях, – отметила Наталья Пеньковская.

Также руководитель крымского управления Роспотребнадзора заявила, что 25% из общего количества выявленных заболевших переносят коронавирус бессимптомно.

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