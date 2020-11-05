За сутки в Крыму обнаружили 207 человек с коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 4 ноября обнаружили 207 случаев коронавируса. Из них 34 человека переносят болезнь бессимптомно, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего числа зараженных 106 выявили при обращении за медицинской помощью. Еще 100 человек обнаружили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один завезли из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4852 человека, выздоровели с начала пандемии - 5940.

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