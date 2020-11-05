В Крыму за сутки умерло 2 пациента с коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки скончалось еще 2 COVID-положительных пациентов. Таким образом, число умерших инфицированных составило 153 человека.

Напомним, в Крыму за сутки выявили 207 новых случаев заражения COVID-19. В 34 из них болезнь развивалась бессимптомно.

В больницу к врачу, почувствовав себя хуже, обратилось 106 человек. Еще 100 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными людьми. Помимо этого, 1 зараженный новой коронавирусный инфекции приехал из-за границы.

За сутки в крымских лабораториях обследовали 4852 человека на COVID-19. За весь период с начала пандемии успешно побороли болезнь 5940 человек.

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