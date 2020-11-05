Виновного в смерти двух десантников приговорили к трем годам условного срока

Фото: пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда

В Крыму признали виновным военнослужащего, который не обеспечил безопасность прыжков с парашютом. Это привело к гибели двух десантников.

По данным пресс-службы Крымского гарнизонного военного суда, подсудимый в июне 2019 года нарушил требования действующего законодательства по обеспечению безопасности военной службы в Вооруженных силах РФ во время десантирования военнослужащих.

Кроме того, виновный, будучи должностным лицом, не обеспечил тех, кто выполнял прыжки с парашютом, авиационными спасательными жилетами и не проконтролировал, готов ли к работе спасательный пост на водоеме. В результате двое военных утонули в водоеме на полигоне в Старом Крыму. Десантники запутались в стропах и не смогли освободиться от подвесной системы парашюта.

- Подсудимый признан судом виновным по части 3 статьи 293 УК РФ - халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с применением положений статьи 73 УК РФ - условное осуждение, - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50