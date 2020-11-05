В Симферопольском районе водитель уснул за рулем и врезался в столб

Пострадавшего сразу доставили в больницу. Фото: Пресс-служба МЧС РК

Ночью в селе Перевальное, что под Симферополем, водитель уснул за рулем и врезался в столб. Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по Крыму, пострадавшего сразу доставили в больницу.

Мужчина ночью выехал на улицу Дачная в селе Перевальное, а затем уснул за рулем автомобиля «ГАЗ» и врезался в бетонный столб. Крымским спасателям удалось эвакуировать пострадавшего из машины с помощью гидравлического оборудования.

В результате ДТП мужчину с многочисленными травмами доставили в Симферопольскую клиническую больницу №6. Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии.

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