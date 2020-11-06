Погода в Крыму на 6 ноября: ветер, дождь и тепло до +13

В Крыму с приходом ноября стало прохладнее. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 ноября на Крымском полуострове, как обещают синоптики, не будет никаких природных аномалий. Ветреный, в меру сырой и прохладный осенний день.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем северный, северо-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

Вода в Черном море +17°…19°.

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