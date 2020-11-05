Эксперт рассказал, почему туристам лучше отдыхать в Крыму, а не в Турции

В период пандемии подобный курорт намного безопаснее поездок в другие страны
Фото: Александра Тимощенко
Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, почему отдых в Крыму лучше отдыха в Турции. По его мнению, в период пандемии подобный курорт намного безопаснее поездок в другие страны.
Он отметил, что на полуострове есть все условия для того, чтобы контролировать ситуацию с коронавирусом, а также выразил недоверие турецкой системе здравоохранения.
Эксперт не исключил, что в Крыму тоже есть свои проблемы, однако здесь можно спокойно проконтролировать и предвидеть ситуацию с распространением инфекции, сообщает туристический портал TourDom.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50