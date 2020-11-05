Эксперт рассказал, почему туристам лучше отдыхать в Крыму, а не в Турции

В период пандемии подобный курорт намного безопаснее поездок в другие страны Фото: Александра Тимощенко

Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, почему отдых в Крыму лучше отдыха в Турции. По его мнению, в период пандемии подобный курорт намного безопаснее поездок в другие страны.

Он отметил, что на полуострове есть все условия для того, чтобы контролировать ситуацию с коронавирусом, а также выразил недоверие турецкой системе здравоохранения.

Эксперт не исключил, что в Крыму тоже есть свои проблемы, однако здесь можно спокойно проконтролировать и предвидеть ситуацию с распространением инфекции, сообщает туристический портал TourDom.

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