В аэропорту «Симферополь» 4 ноября открылась всероссийская фотовыставка

В аэропорту «Симферополь» в День народного единства открылась фотовыставка. Фото: пресс-служба аэропорта «Симферополь».

В День народного единства в пассажирском терминале международного аэропорта «Симферополь» открылась фотовыставка «Россия. Полет через века», участниками которой стали фотографы из разных регионов страны.

Посетителям воздушной гавани представили 40 изображений природного, архитектурного и культурного разнообразия, а также самых значимых моментов современной истории страны. Часть работ посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Перед нами масштабный проект, суть которого – показать многообразие и красоту России. Выражаю слова благодарности организаторам выставки. Вместе мы делаем очень важное дело – объединяем россиян, - отметил зампредседателя Совмина РК Игорь Михайличенко, слова которого приводит Крым 24.

В пресс-службе крымской воздушной гавани добавили, что выставка продлится до декабря этого года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50