В Симферополе и Севастополе 6 ноября частично отключат электричество

Свет пропадет временно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
6 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики Крымского полуострова будут приводить в порядок оборудование.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Бекира Умерова, 4-28 (чет), 5-39 (нечет);
ул. Аблякима Гъафарова, 6-32 (чет), 5-23 (нечет);
ул. Исмаила Булатова, 6-24 (чет), 1-21 (нечет);
ул. Гончарова, 24-35(чет);
ул. Ломоносова, 48/2-72(чет), 35/24-69(нечет);
ул. Беспалова, 43а;
ул. Пирогова, 5, 7;
ул. Гурзуфская, 16а, 26а, 10/4-30(чет);
ул. Стевена, 2-42(чет), 1-21(нечет);
ул. Высотная, 38/3-62(чет), 37/7-61/6(нечет);
ул. Тарабукина, 26-60(чет), 19-39(нечет);
ул. Цветочная, 4/36-8(чет), 1-5,3/36(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
пр. Генерала Острякова 88;
ул. Хрусталева 23,25,29;
ул. Гоголя 57-63;
ул. Супруна 4,8-18;
ул. Николая Музыки 4-12,18,22,28,32;
ул. Олега Кошевого 7-9
про. Каспийский 3-27,31-35;
ул. Кавказская 16,15,17,19;
ул. Каспийская 54-72,78-92,65,73-91;
ул. Мирная 8,3-5;
ул. Станюковича 46,48,49/1
село Орлиное: ул. Мазурца 2-22; ул. Тополиная 12,15-А,11-15; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11; ул. Ореховая 20-А,4,10-16,20,15-17,21
с 10.00 до 15.00
ул. Кесаева 2,6,6а,10,10а,12а,14в,18,18а;
ул. Маячная 33, 38, 38в
с 8.00 до 17.00
Камышовая бухта («Южный терминал»)
Село Терновка: ул. Балаклавская 29 (ООО «Транс-Трейд», фруктохранилище, базовая станция АО «Севтелеком»), КСП Память Ленина, механические мастерские
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