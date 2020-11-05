В Симферополе и Севастополе 6 ноября частично отключат электричество

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 ноября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики Крымского полуострова будут приводить в порядок оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Бекира Умерова, 4-28 (чет), 5-39 (нечет);

ул. Аблякима Гъафарова, 6-32 (чет), 5-23 (нечет);

ул. Исмаила Булатова, 6-24 (чет), 1-21 (нечет);

ул. Гончарова, 24-35(чет);

ул. Ломоносова, 48/2-72(чет), 35/24-69(нечет);

ул. Беспалова, 43а;

ул. Пирогова, 5, 7;

ул. Гурзуфская, 16а, 26а, 10/4-30(чет);

ул. Стевена, 2-42(чет), 1-21(нечет);

ул. Высотная, 38/3-62(чет), 37/7-61/6(нечет);

ул. Тарабукина, 26-60(чет), 19-39(нечет);

ул. Цветочная, 4/36-8(чет), 1-5,3/36(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

пр. Генерала Острякова 88;

ул. Хрусталева 23,25,29;

ул. Гоголя 57-63;

ул. Супруна 4,8-18;

ул. Николая Музыки 4-12,18,22,28,32;

ул. Олега Кошевого 7-9

про. Каспийский 3-27,31-35;

ул. Кавказская 16,15,17,19;

ул. Каспийская 54-72,78-92,65,73-91;

ул. Мирная 8,3-5;

ул. Станюковича 46,48,49/1

село Орлиное: ул. Мазурца 2-22; ул. Тополиная 12,15-А,11-15; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11; ул. Ореховая 20-А,4,10-16,20,15-17,21

с 10.00 до 15.00

ул. Кесаева 2,6,6а,10,10а,12а,14в,18,18а;

ул. Маячная 33, 38, 38в

с 8.00 до 17.00

Камышовая бухта («Южный терминал»)

Село Терновка: ул. Балаклавская 29 (ООО «Транс-Трейд», фруктохранилище, базовая станция АО «Севтелеком»), КСП Память Ленина, механические мастерские

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