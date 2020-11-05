Бюст Ивана Айвазовского появится около аэропорта «Симферополь». Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В международном аэропорту «Симферополь» установят трехметровый памятник Ивану Айвазовскому. Торжественная церемония открытия скульптуры состоится 9 ноября в 11.00.

Бюст художника-мариниста, весящий больше 4 тонн, будет стоять на привокзальной площади напротив пассажирского терминала воздушной гавани. Скульптура принадлежит руке мастера, изготовившего памятник «Вежливым людям», - народному художнику России, академику, профессору Салавату Щербакову.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь», в честь присвоения воздушной гавани имени Ивана Айвазовского руководитель проекта «Аллея россии скои славы» Михаил Сердюков передал бюст художника в дар.

Напомним, в День народного единства в международном аэропорту «Симферополь» открылась фотовыставка «Россия. Полет через века». В экспозиции представили 40 работ фотографов из разных регионов страны. Часть из них посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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