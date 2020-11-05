В Бахчисарайском районе провели акцию «Сохраним лес». Фото: Сергей Аксенов / Facebook

В Бахчисарайском районе прошла акция «Сохраним лес», участники которой высадили больше 10 тысяч саженцев крымской сосны. В мероприятии всероссийского масштаба приняли участие глава РК Сергей Аксенов и замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко.

Это не первая компенсационная высадка в Крыму - подобного рода акции проходят ежегодно. В 2020 году планируется высадить больше 250 гектаров лесонасаждений.

- Деньги на это выделены федеральным правительством в рамках национального проекта сохранения лесов, - уточнил глава РК Сергей Аксенов, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Он также поблагодарил жителей Крыма за участие в акции, подчеркнув, что лучший субботник – это высадка деревьев.

Замминистра природных ресурсов и экологии России Сергея Аноприенко напомнил, что акция началась еще в прошлом году.

- И, наконец, пришла в Крым. С учетом природных климатических условий, а в Крыму лесокультурный сезон будет идти ноябрь-декабрь, мы, можно сказать, не завершаем, а успешно встраиваемся в нее, - подытожил чиновник.

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