В крымском селе двое мужчин отравились угарным газом

В селе Новопавловка в частном доме родственники обнаружили тела двух местных жителей Фото: Архив "КП"

В Крыму началась следственная проверка по факту гибели двоих мужчин в Бахчисарайском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

В селе Новопавловка в частном доме родственники обнаружили тела двух местных жителей 72-летнего мужчины и его 46-летнего сына. Следователи зафиксировали признаки насильственной смерти. По информации ведомства, предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, уже назначены соответствующие экспертизы. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

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